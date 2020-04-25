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فيديو جراف

فيديوجراف.. تفاصيل القبض على سما المصري

السبت 25/أبريل/2020 - 08:02 م
سما المصري
سما المصري
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ايمان عبداللطيف

سما المصري دائما ما تتسبب إطلالاتها في كثير من الجدل سواء التليفزيونية أو على مواقع التواصل الأجتماعى حتى أصبحت محط أنظار الكثير من المتابعين لها خلال السنوات الأخيرة.


وتقدم عدد من المحامين ببلاغات ضد سما المصرى يتهمونها بإرتكاب جرائم ضد الأداب العامة وتقديم محتوى جنسي على مواقع التواصل الإجتماعي .


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ولمزيد من التفاصيل حول تفاصيل القبض على سما المصري شاهد الفيديوجراف التالى.

                                        

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