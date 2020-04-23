فيديوجراف | فوائد الصيام لجسم الإنسان

الذي فرض على العديد من الدول العزل المنزلي

هذا العام بالتزامن مع تفشي وباء كورونا





ويزيد الصيام من قوة الجهاز المناعي لكن ذلك يعتمد على طبيعة الطعام والمشروبات التي يتناولها الصائم خلال الفترة التي تمتد بين الإفطار والسحور.





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ويجب على الصائم اتباع القواعد الصحية وتناول الوجبات المتوازنة، ولمزيد من التفاصيل حول فوائد الصيام لجسم الأنسان تابعوا الفيديوجراف التالى.