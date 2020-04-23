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فيديو جراف

فيديو جراف.. صيغة الأذان خلال شهر رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 02:00 م
اذان النوازل
اذان النوازل
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منار شعبان
أعلنت وزارة الأوقاف أن أذان النوازل هو المسموح به في المساجد خلال شهر رمضان المبارك في ظل الظروف الراهنة وانتشار فيروس كورونا المستجد .

وأكدت الوزارة على ضرورة  رفع أذان النوازل دون سواه ، وذلك في المساجد دون الزوايا والمصليات ، حيث يستمر غلق الزوايا غلقا تاما ، مع تأكيد الوزارة على ضرورة الالتزام برفع أذان النوازل بجميع المساجد دون تقصير في ذلك ، سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد  ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلادنا العالمين .

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن ما هو أذان النوازل ولماذا سمى بهذا الاسم وما صيغته من خلال الفيديوجراف التالي.

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