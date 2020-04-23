فيديو جراف.. صيغة الأذان خلال شهر رمضان





وأكدت الوزارة على ضرورة رفع أذان النوازل دون سواه ، وذلك في المساجد دون الزوايا والمصليات ، حيث يستمر غلق الزوايا غلقا تاما ، مع تأكيد الوزارة على ضرورة الالتزام برفع أذان النوازل بجميع المساجد دون تقصير في ذلك ، سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلادنا العالمين .





ونستعرض المزيد من التفاصيل عن ما هو أذان النوازل ولماذا سمى بهذا الاسم وما صيغته من خلال الفيديوجراف التالي.





أعلنت وزارة الأوقاف أن أذان النوازل هو المسموح به في المساجد خلال شهر رمضان المبارك في ظل الظروف الراهنة وانتشار فيروس كورونا المستجد .