فيديو جراف.. صيغة الأذان خلال شهر رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف أن أذان النوازل هو المسموح به في المساجد خلال شهر رمضان المبارك في ظل الظروف الراهنة وانتشار فيروس كورونا المستجد .
وأكدت الوزارة على ضرورة رفع أذان النوازل دون سواه ، وذلك في المساجد دون الزوايا والمصليات ، حيث يستمر غلق الزوايا غلقا تاما ، مع تأكيد الوزارة على ضرورة الالتزام برفع أذان النوازل بجميع المساجد دون تقصير في ذلك ، سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلادنا العالمين .
ونستعرض المزيد من التفاصيل عن ما هو أذان النوازل ولماذا سمى بهذا الاسم وما صيغته من خلال الفيديوجراف التالي.