رئيس هيئة تنشيط السياحة يكشف لـ "صدى البلد" هدف الجولات الافتراضية

قال أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة ، إن وزارة السياحة والآثار، لديها خط لتلقي الشكاوى خاص بها يحمل رقم ١٩٦٥٤، خاص بالعاملين بالقطاع السياحي.





وأكد "يوسف" في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن هناك لجان تقوم بواجبها على أكمل وجه، فى التفتيش على الفنادق السياحية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، لضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية والاشتراطات والتدابير الصحية.





أقرأ أيضا

وبسؤاله عن موقف الجوالات الافتراضية، أوضح رئيس هيئة تنشيط السياحة أن هناك تنسيق تتناغم فى إطلاقها، والتى تمت خلال شهر رمضان وما قبلة ، لنشر الثقافة والترويج للتاريخ المصري ، و حث المصريين على البقاء فى منازلهم.





وأشار رئيس هيئة تنشيط السياحة إلى أننا حريصون، على تنوع الترويج للمنتج السياحي المصري، واستخدام منصات التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".



