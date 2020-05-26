هالة صدقي تنفعل بسبب حالة رجاء الجداوي: يعني المفروض كنا نسيبها تموت؟!

عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":

"يعني المفروض نسيبها تموت ،وما تتعالجش لانها فنانه ،مش فاهمه،و هي كان ليها الاولويه لانه ست كبيره ،ولان

خطرها اكبر للناس الكبار ،وايه رد الفعل لو كانت اتسابت من غير علاج ،كنتوا هتتبسطوا ،ولو في اي محسوبيه ماكنتش اتحدفت في الاسماعيليه كانت راحت اي مستشفي في القاهره جنب بيتها".

وكتبت هالة صدقى،