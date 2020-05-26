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أخبار العالم

أجهزة الأمن الإسرائيلية تحذر نتنياهو: موعد ضم الضفة غير مناسب

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 02:19 م
أجهزة الأمن الإسرائيلية
أجهزة الأمن الإسرائيلية تحذر نتنياهو موعد ضم الضفة غير مناسب
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم، الثلاثاء، تحذيرات أجهزة الأمن الإسرائيلية لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول موعد ضم أجزاء من الضفة الغربية لسيادة الاحتلال غير المناسب.


وقال مسئولو الأمن في وزارة الدفاع الإسرائيلي إن هدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو تطبيق السيادة في الضفة الغربية، أوائل شهر يوليو.
 

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وشدد نتنياهو خلال جلسة لحزب الليكود على أن الموعد النهائي لضم الضفة سيكون أوائل شهر يوليو القادم، وسيكون هناك استعدادات مكثفة من قوات الاحتلال الإسرائيلي تحسبا للتدهور الأمني المتوقع في الضفة الغربية وقطاع غزة.


وأشار المسئولون الإسرائيليون إلى تطورت الأحداث إلى الضفة وغزة عندما وضعت إسرائيل بوابات للتفتيش في الأقصى عام 2017، وكذلك عندما قرر الاحتلال نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ووقتها استمرت الأحداث لعدة شهور.


ويتوقع المسئولون الإسرائيليون أن يصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بيانا بداية يوليو حول تأخير تنفيذ خطوة ضم الضفة لبضعة أشهر وبعدها يتوجه رئيس الأركان الإسرائيلي لمناقشة الاستعدادات المختلفة لتعزيز قوات الجيش في حال تدهور الوضع من قبل وزير الجيش بيني جانتس.
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