ليفربول يستعرض لقطات من مران الفريق اليوم ..فيديو

كشف فريق ليفربول الانجليزي عن أجواء مران الفريق اليوم، الثلاثاء، عقب قرار استئناف بطولة الدوري الإنجليزي في الفترة المقبلة ولكن من دون جماهير.
ونشر الحساب الرسمي لـ ليفربول الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو لـ مران الفريق اليوم وظهر به محمد صلاح نجم المنتخب المحترف في صفوف الفريق.
وعلق حساب نادي ليفربول "تركيز ومرح وعمل جاد.. متألقون كالعادة يا ريدز ".
وأعلنت الحكومة البريطانية، منح رابطة الدوري الإنجليزي الضوء الأخضر مؤخرا لاستئناف مسابقة الدوري الإنجليزي، بدءًا من شهر يونيو المقبل، من دون حضور جماهيري.
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني
تركيز ومرح وعمل جاد. 👌😄متألقون كالعادة يا ريدز! 😍💪 pic.twitter.com/fwXBZBw5tf— لـ يـ فـ ر بـ و ل (🏠) (@LFC_Arabic) May 26, 2020