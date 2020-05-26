بسبب كورونا.. ليفربول يعلن إعادة أموال تذاكر مباريات البريميرليج





وذكر نادي ليفربول في بيان رسمي، أنه قرر إعادة تذاكر المباريات المتبقية، من مسابقة الدوري الإنجليزي لجماهيره، خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب قرار استئناف باقي مباريات المسابقة بدون حضور الجماهير.





وأضاف البيان، أن ليفربول سيتواصل مع أصحاب التذاكر خلال الفترة المقبلة، لمنحهم أموال تذاكر المباريات.





وكانت الحكومة البريطانية، منحت رابطة الدوري الإنجليزي الضوء الأخضر مؤخرا، لاستناف مسابقة الدوري الإنجليزي، بداية من شهر يونيو المقبل، بدون حضور الجماهير.





ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، إعادة تذاكر مبارياته المتبقية من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، لجماهيره، خلال الفترة المقبلة.