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رياضة

الإصابات ليست السبب .. طبيب أهلي جدة يكشف سبب الاستغناء عنه

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 08:46 م
أهلي جدة
أهلي جدة
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ريهام بكير
قرر مجلس إدارة نادي أهلي جدة السعودي ، الاستغناء عن طبيب الفريق الأول لكرة القدم ، التونسي حاتم جمعة، وعدم تجديد عقده، بسبب كثرة الإصابات التي ضربت صفوف اللاعبين في الفترات السابقة.


ومن جانبه قال الدكتور حاتم جمعة، لصحيفة الرياضية السعودية ، إن غرض انهاء التعاقد ليس كثرة الإصابات ، ولكن بسبب رغبة النادي في تغيير بنود العقد ، وعن الإصابات فقد قدمت لمجلس الإدارة تقريرا مفصلا عن الإصابات وتأهيلها.
 

ووفقا لصحيفة الرياضية السعودية ، فإن مجلس أهلي جدة قرر استمرار أعضاء الجهاز الطبي ، والاستغناء عن الطبيب التونسي فقط ، بعد مطالبته بتقرير شامل عن جميع اللاعبين المصابين وبرامجهم التأهيلية.


ويدرس أهلي جدة السيرة الذاتية ، للعديد من الأطباء المتخصصين والذين لهم باع طويل مع الفرق الكبرى مع مناقشة الأمر مع المدير الفني للفريق الصربي فلادان ميلوفيتش لاختيار رئيس الجهاز الطبي.


ولم يتحدث مجلس أهلي جدة عن أي تفاصيل أخرى حتى الآن ، مكتفين بإعلان القرار.


الجدير بالذكر أن مسابقة الدوري السعودي متوقفة حاليا، بقرار من اتحاد الكرة، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا في الملاعب.
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