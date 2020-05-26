بسبب الإصابات.. أهلي جدة يطيح بـ طبيب الفريق





وذكرت صحيفة " الرياضية" السعودية، أن إدارة أهلي جدة أبلغت طبيب الفريق حاتم جمعة، بعدم تجديد عقده مع النادي والاستقرار على رحيله.





وأضافت الصحيفة، أن قرار مجلس إدارة أهلي جدة، جاء بسبب كثرة الإصابات التي عاني منها الفريق خلال الفترة الماضية، والتي حرمته من العديد من نجومه خلال الموسم الحالي.





وأضافت الصحيفة، أن مجلس إدارة الأهلي السعودي لم يستقر حتى الآن عن الاسم الذي سيخلف حاتم جمعة، في الجهاز الطبي للفريق.





يذكر أن مسابقة الدوري السعودي متوقفة حاليا، بقرار من اتحاد الكرة، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا في الملاعب.

قرر مجلس إدارة نادي أهلي جدة السعودي الاستغناء عن التونسي حاتم جمعة طبيب الفريق الأول، بسبب كثرة الإصابات التي يعاني منها الفريق.