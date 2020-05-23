مدرب أهلي جدة يحذر لاعبيه من الإفراط في تناول كحك العيد

الصربي فلادان ميلوفيتش، مدرب أهلي جدة، لاعبيه من خطورة الإفراط في تناول "كعك" العيد،

تجنبا للزيادة في أوزانهم، قبل ا

لعودة للتدريبات اليومية، خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لاستئناف النشاط الرياضي، ومنافسات الموسم الحالي.





وتسبب فيروس كورونا المستجد في تجميد النشاط الكروي في السعودية، وفي أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي.





وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إن ميلوفيتش طالب لاعبيه بالالتزام بنظام غذائي، خلال أيام عيد الفطر المبارك، والحرص على تناول الطعام الصحي المتوازن، وعدم الإفراط في تناول السكريات، والانتباه للمعدل اللياقي والبدني، تحسبًا للعودة إلى التدريبات.





ويتواصل مدرب أهلي جدة يوميًا مع الجهاز المشرف على كرة القدم بالنادي، ممثلًا بمحمد الحارثي، المدير التنفيذي لكرة القدم، لمناقشة جميع المستجدات الخاصة بالفريق، ونقل بعض تعليماته للاعبين الخاصة بهذه المرحلة، بجانب الترتيب للمرحلة المقبلة.

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