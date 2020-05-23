AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب أهلي جدة يحذر لاعبيه من الإفراط في تناول كحك العيد

السبت 23/مايو/2020 - 09:53 ص
أهلي جدة
أهلي جدة
Advertisements
إسراء أشرف
حذر الصربي فلادان ميلوفيتش، مدرب أهلي جدة، لاعبيه من خطورة الإفراط في تناول "كعك" العيد، تجنبا للزيادة في أوزانهم، قبل العودة للتدريبات اليومية، خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لاستئناف النشاط الرياضي، ومنافسات الموسم الحالي.

وتسبب فيروس كورونا المستجد في تجميد النشاط الكروي في السعودية، وفي أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إن ميلوفيتش طالب لاعبيه بالالتزام بنظام غذائي، خلال أيام عيد الفطر المبارك، والحرص على تناول الطعام الصحي المتوازن، وعدم الإفراط في تناول السكريات، والانتباه للمعدل اللياقي والبدني، تحسبًا للعودة إلى التدريبات.

ويتواصل مدرب أهلي جدة يوميًا مع الجهاز المشرف على كرة القدم بالنادي، ممثلًا بمحمد الحارثي، المدير التنفيذي لكرة القدم، لمناقشة جميع المستجدات الخاصة بالفريق، ونقل بعض تعليماته للاعبين الخاصة بهذه المرحلة، بجانب الترتيب للمرحلة المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدرب أهلي جدة يحفز لاعبيه بهذه الطريقة للفوز على النصر في كأس خادم الحرمين

أخبار الدوري السعودي.. تعرف على خطط الأندية لمواجهة فيروس كورونا

مدرب الهلال السعودي يحذر لاعبيه من الوجبات السريعة في فترة التوقف

عبر واتساب.. برنامج تدريبي للاعبي أهلي جدة أونلاين

ميلوفيتش يطلب تقريرا مفصلا عن لاعبي أهلي جدة

أهلي جدة السعودي يؤجل حسم مصير ثلاثي الفريق

ترشيحاتنا

بالرقم القومي.. ظهور نتيجة أبحاث طلاب صفوف النقل بالقاهرة

أحمد عزت.. من طفل بـ ليالي الحلمية إلى شيخ في الاختيار

شبراوي بطل كمين البرث .. جسده كريم عبد الجواد ابن نجم الطريق إلى إيلات

وسائل إعلام فرنسية: كورونا بدأ يتلاشى عالميًا وسيختفي خلال شهر

خالد الغندور: الزمالك سيقاضي كاف بسبب منح الكاميرون لقب منتخب القرن على حساب مصر

«اللي قادرة» لـ آمال ماهر تحقق 5 ملايين ونصف مشاهدة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات تويوتا كورولا toyota corolla 2020 بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

ملكة الأناقة.. درة تتألق بفستانين باللون الأبيض.. أي منهما الأجمل؟

كل يوم لوك جديد .. أروى تخطف الأنظار فى رمضان 2020