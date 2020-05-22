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رياضة

عمر السومة معلقًا على مشهد محمد رمضان: دخلهم ببعض البرنس

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:51 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تفاعل السوري عمر السومة، مهاجم نادي الأهلي السعودي، مع حلقة اليوم من مسلسل البرنس، للفنان محمد رمضان.

وشهدت حلقة اليوم أحداثًا مثيرة حيث قام "رضوان البرنس"، والذي يؤدي دوره الفنان محمد رمضان، بالوقيعة بين "فتحي"، والذي يؤدي دوره أحمد زاهر، و"فدوى"، والتي تقوم بها الفنانة "روجينا"، من أجل الانتقام منهما على ما فعلاه وتسببهما في إبعاده عن ابنته.

ونشر السومة تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر، معلقًا عن حلقة اليوم قائلًا: "دخلهم ببعض البرنس"، وقام بذكر الفنان محمد رمضان في تلك التغريدة.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 . 

وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.
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