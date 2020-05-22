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فن

افتحوا الأبواب.. محمد رمضان يعثر على ابنته مريم البرنس للمرة الثانية في مشهد جديد للعيد

الجمعة 22/مايو/2020 - 07:05 م
محمد رمضان ومريم
محمد رمضان ومريم البرنس
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مصطفى كرم

شارك الفنان محمد رمضان في إعلان للعيد لإحدى  شركات المحمول العربية بصحبة الطفلة فريدة حسام التي تجسد دور "مريم رضوان" في مسلسل "البرنس" المعروض في الموسم الرمضاني.


وظهرت الطفلة فريدة حسام "مريم البرنس" في الإعلان وحيدة على الطريق وهي تبكي ليأتي محمد رمضان والدها بالمسلسل ويقوم بأخذها من الشارع واحتضانها لمحة منه إلي مسلسل البرنس.


وقام محمد رمضان بعدها بالمشاركة في غناء أغنية "افتح الأبواب " في الإعلان بصحبة الطفلة فريدة حسام وعدد من الأطفال الخليجيين.


ويشارك محمد رمضان في سباق الدراما الرمضانية ببطولة  مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن.


المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، و الطفلة فريدة حسام وآخرين.

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