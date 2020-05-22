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فن

عبقرية وجبارة.. منة فضالي تشيد بدور روجينا في البرنس

الجمعة 22/مايو/2020 - 10:11 م
روجينا
روجينا
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محمد بدران

أشادت الفنانة منه فضالى، بدور الفنانة روجينا في مسلسل البرنس للنجم محمد رمضان.


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ونشرت منه فضالى صورة للفنانة روجينا عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت قائلة:"عبقرية و جباره بجد وفوق كل ده قمرررر يا عمري الف مبروك يا روحي من نجاح لنجاح".


وتشارك روجينا في سباق الدراما الرمضانية 2020 ببطولة مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن.


تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـستة وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.


المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.



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