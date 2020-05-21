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مرأة

بـ الجلد الاسود.. منة فضالي تخطف الأنظار بنحافتها

الخميس 21/مايو/2020 - 06:02 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفانة منة فضالي، صورة جديدة لها برفقة مجموعة من العرائس عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال.

وظهرت منة فضالي، بإطلالة بالجلد الاسود من جاكيت وارتدت معه بنطالا جذابا باللون الأسود الذى يبرز رشاقتها وجمالها وأبرز نحافتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت منة فضالي فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم.

وانتعلت حذاء باللون الاسود ذا كعب عال، وقامت بارتداء باروكة شعر باللون الاسود الناعم.
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