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مرأة

أسود x أسود.. منة فضالي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:44 م
منة فضالى
منة فضالى
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة منة فضالى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

تألقت منة فضالى فى الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بنطلون أسود ونسقت معه بلوزة من نفس اللون ذا أكمام طويلة، واتسمت بأنها لا تحمل أى نقوشات مما منحها إطلالة بسيطة غير مبالغ فيها.


وأكملت منة فضالى إطلالتها الأنيقة بحزام رفيع حول الخصر كشف عن رشاقتها ، كما تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية والبسيطة، فيما ارتدت نظارة  ذات إطار أسود وتميزت بأنها متناسقة مع وجهها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت منة فضالى على خصلات شعرها القصير، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الروز الفاتح وكشف عن جمالها.

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