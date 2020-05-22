لليوم الثاني .. البرنس يواصل تصدر يوتيوب

يواصل مسلسل البرنس تصدر لائحة أكثر تداولا بموقع يوتيوب بمشهد لقاء رضوان البرنس الذي يقوم بدوره محمد رمضان بابنته مريم بعد 5 سنوات.





وحقق المشهد أكثر من 2 مليون مشاهدة الف في اقل من 48 ساعة.





اقرأ ايضا





تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 .





وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.



