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رياضة

أخبار الرياضة السعودية .. السومة يتفاعل مع مسلسل البرنس .. ورينارد يرفض الرحيل عن المنتخب

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:35 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية السعودية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي السعودي، وجاءت كالآتي:


يستعد نادي نيوكاسل يونايتد لارتداء الثوب السعودي خلال الفترة المقبلة، إذ يقترب صندوق الاستثمار العام من حسم صفقة الاستحواذ على النادي الإنجليزي العريق.




تفاعل السوري عمر السومة، مهاجم نادي الأهلي السعودي، مع حلقة اليوم من مسلسل البرنس، للفنان محمد رمضان.



أغلق الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، الباب أمام كل محاولات الاجتهاد والحديث عن إمكانية رحيله عن صفوف الأخضر، خلال الفترة المقبلة، من أجل التدريب خارج المملكة؛ سواء في أفريقيا التي عمل فيها كثيرًا أو في موطنه فرنسا.


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