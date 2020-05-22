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رياضة

رينارد يغلق كل الأبواب أمام رحيله عن السعودية

الجمعة 22/مايو/2020 - 06:30 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أغلق الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، الباب أمام كل محاولات الاجتهاد والحديث عن إمكانية رحيله عن صفوف الأخضر، خلال الفترة المقبلة، من أجل التدريب خارج المملكة؛ سواء في أفريقيا التي عمل فيها كثيرًا أو في موطنه فرنسا.

وأعلن رينارد، أن فكرة الرحيل عن تدريب الأخضر، مُستبعدة تمامًا، ولا يُفكر فيها مهما كانت الإغراءات لعدة أسباب؛ يأتي في مقدمتها أن العمل مع الأخضر يوفّر له كل سُبل النجاح.

ويرى المدرب الفرنسي، أن طموحاته مع المنتخب السعودي كبيرة، فهو يحلم بالتأهل لمونديال 2022، بل وتقديم عروض جيدة فيه وعدم الاكتفاء بالتمثيل المُشرّف، فضلًا عن الفوز بلقب أمم آسيا، لاسيما وأن المنتخب السعودي من وجهة نظر رينارد، يملك كل حظوظ حصد اللقب القاري.

وأكد رينارد، أن رغبته في العودة لتولي تدريب أحد المنتخبات في المستقبل، وذلك بهدف مساعدته على حصد لقب كأس أمم أفريقيا، هو حلم مؤجل لا يُفكر فيه حاليًا.

ويُعد رينارد، أول مدرب يفوز بكأسين أفريقيين مع منتخبين مختلفين "زامبيا 2012، وكوت ديفوار 2015".
 
كما تولى رينارد، تدريب منتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا 2019، وكان أحد المرشحين لحصد اللقب، ولكنه ودّع البطولة بشكل مفاجئ، بالخسارة أمام بنين بضربات الترجيح.

وكانت تقارير صحفية فرنسية، قد أكدت أن هيرفي رينارد، دخل ضمن الأسماء المرشحة لتولي تدريب فريق مارسيليا، بداية من الموسم الرياضي المقبل، بدلًا من المدرب البرتغالي أندريه فيلاش بواش.

وتولي هيرفي رينارد، قيادة المنتخب السعودي في عام 2019، وذلك خلفًا للأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، ويرتبط بعقد مع اتحاد الكرة حتى يونيو 2021.

وقاد رينارد، الأخضر حتى الآن، في 5 مباريات، فاز مرتين وتعادل 3 مرات، ولم يتعرض لأي خسارة، وسجل المنتخب تحت قيادته 8 أهداف، واستقبلت شباكه 4 أهداف.
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