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رياضة

بيل أولى ضربات السعودية في الدوري الإنجليزي

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:45 م
صدى البلد
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عمر سلامة
يستعد نادي نيوكاسل يونايتد لارتداء الثوب السعودي خلال الفترة المقبلة، إذ يقترب صندوق الاستثمار العام من حسم صفقة الاستحواذ على النادي الإنجليزي العريق.

كانت تقارير صحفية سابقة صدرت عن الصحف البريطانية، أشارت منذ أسابيع قليلة إلى أن المملكة على بعد خطوة واحدة فقط من الاستحواذ رسميًا على 80 من ملكية نيوكاسل، في انتظار أن تمنح رابطة الدوري الإنجليزي، الموافقة على الصفقة، في إجراء روتيني، يستغرق 3 أسابيع على حد أقصى.

وذكرت القناة الإخبارية السعودية، في وقت سابق من أمس الخميس، أن صندوق الاستثمار حصل على موافقة الرابطة الرسمية على الصفقة، مشددة على أن إعلان ذلك رسميًا، سيتم خلال أيام.

ويرتبط اسم نيوكاسل يونايتد، بالحصول على خدمات الويلزي جاريث بيل، خاصة أنه عانى طيلة منافسات الموسم الرياضي الجاري من الجلوس طويلًا على مقاعد البدلاء، بتعليمات من المدير الفني زين الدين زيدان. 

وفي سياق متصل، نصح البلغاري ديمتيار برباتوف، أسطورة مانشستر يونايتد، بيل، بالرحيل عن نادي العاصمة الإسبانية مدريد، كونه لم يحصل على التقدير المناسب. 
 
برباتوف الذي تألق بقميص توتنهام هوتسبير، شدد على أن نيوكاسل يونايتد أقل قيمة من الريال، لكنه أوضح في الوقت نفسه، أن على بيل التفكير في مشروع السعودية، حال تم إقناعه به. 
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