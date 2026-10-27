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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد: ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مغشوشة قبل وصولها للأسواق بالخارجة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أكدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، أنه تم ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مغشوشة في حملة نفذتها مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين بمدخل مدينة الخارجة، حيث تمكنت الحملة من ضبط سيارة نصف نقل محملة بالأسمدة المقلدة و المغشوشة القادمة من خارج المحافظة قبل وصولها للأسواق.

جاء ذلك عقب شكوى سابقة من أحد المواطنين من شراء عدد من أجولة الأسمدة المغشوشة والتي تم تحليل عينة منها بمعمل البحوث الزراعية بالخارجة، حيث تبين عدم مطابقتها للمواصفات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على حقوق المزارعين وحماية الإنتاج الزراعي.

وشددت المحافظ على مواصلة جهود إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وتكثيف الحملات التموينية بكافة مراكز المحافظة لضمان جودة وسلامة السلع المتداولة ومطابقتها للمواصفات المعتمدة.

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محافظ الوادي الجديد: ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مغشوشة قبل وصولها للأسواق بالخارجة

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