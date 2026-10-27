الإسماعيلية.. ضبط 5 أطنان من السكر والأرز ناقص الوزن بأحد مصانع تعبئة المواد الغذائية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، حملة رقابية مكثفة؛ وذلك لضبط الأسواق ومراقبة السلع والتأكد من جودة وصلاحية كافة المعروضات بالأسواق، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للتلاعب بالأسعار واحتكار السلع.

وأشار مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، أن الحملة الميدانية أسفرت عن ضبط أحد مصانع تعبئة المواد الغذائية بحوزتها ٥ أطنان من السكر والأرز ناقص الوزن، كما تم ضبط ١١١ مخالفة في مجال الرقابة على المخابز البلدية.

وتم تحرير ٦ محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و١٢ محضر لعدم نظافة أدوات العجن، و١٦ محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و٦ محاضر لعدم وجود لوحة تشغيل، محضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، ٦ محاضر للتوقف عن ممارسة النشاط، محضر لعدم وجود ميزان، محضر لعدم وجود سجل زيارات، محضرين لبيع خبز سياحي بأزيد من السعر الرسمي، محضرين لعدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي.

وفي مجال الرقابة على الأسواق، تم تحرير ٢٨ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ٢٥ محضر لعدم حمل شهادة صحية، ٤ محاضر لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، محضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية.

وشدد وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية على ضرورة التصدي بكل حزم لكل من يتلاعب بصحة المواطنين، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات، كما ناشد المواطنين التعاون مع مديرية التموين والإبلاغ عن أي وقائع فساد أو غش تجاري.