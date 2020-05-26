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سيارات

تعرف على مواصفات فورد موستنج أسرع سيارة في العالم

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:55 م
صدى البلد
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اماني نوار
هناك الكثير من الطرازات الجديدة موديل العام الجاري في أسواق السيارات، وذلك بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

كما أن هناك بعض الطرازات الكلاسيكية الرائعة التي كانت ولا زالت أسطورية أيقونة لمحبي ورواد عالم السيارات، وسنجد أن من أشهرها فودر موستنج الذي صدرت من الشركة الامريكية العريقة عام 1965.


وتتمتع السيارة بمحرك ربما يجلعها أسرع سيارة فورد في العالم  حيث دعمت هذه السيارة بمحرك هائل مكون من 8 إسطوانات بجوار شاحت توربيني مزدوج  بقوة 1003 حصان وسوير تشارجر اما من الداخل فاكتست فورد باللون الأحمر عند المقصورة  لتليق  بهذه الأسطورة الخارقة .

 كما يتصل المحرك بناقل سرعة مكون من 6 سرعات جاء ليدعمها من طراز سيارات سباق GT3 بالإضافة إلى انها تقبع حاليا خلف أبواب أحدة المنشآت الراقية لتخزين السيارات في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية .


تم إطلاق هذا الاسم عليها نسبة إلى "فيشيس موستنج" (Vicious Mustang)، أي باللغة العربية موستنج الشرسة.


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