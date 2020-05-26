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رياضة

تطور جديد في عودة دوري المحترفين السعودي

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 10:17 م
الاتحاد السعودي لكرة
الاتحاد السعودي لكرة القدم
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محمد رشاد
كشف تقرير صحفي اليوم الثلاثاء، عن أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، بصدد طرح موعد جديد، يمكن خلاله استئناف مسابقة دوري المحترفين.




والنشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية، متوقف منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد، والذي ضرب جميع دول العالم، وأسفر عن إصابة ما يقرب من 4 ملايين و400 ألف شخص.


وأفادت صحيفة الرياضية عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن اتحاد الكرة السعودي يدرس استكمال منافسات الدوري، في بداية شهر أغسطس القادم.


كانت الرابطة السعودية المحترفة، حددت تاريخ 20 أغسطس القادم، كموعد مبدئي لاستئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ووفقًا للبروتوكول الطبي المتكامل.


وتابعت الصحيفة، أن الاتحاد السعودي ينتظر معرفة آلية عودة المحترفين الأجانب إلى المملكة، من أجل حسم موعد العودة بصورة نهائية.


جدير بالذكر أن الهلال، يتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر "الوصيف".
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