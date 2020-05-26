قرار جديد من الاتحاد السعودي بشأن مباريات الدوري

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم ، مدينة أبها، لإقامة معسكر داخلي لحكام الدوري السعودي للمحترفين، وذلك لمدة 12 يومًا، قبل استئناف النشاط الرياضي .





وطالبت لجنة الحكام بضرورة الالتزام بالتدريبات المنزلية، قبل التوجه لأبها من أجل خوض المعسكر الداخلي .





ومن المقرر أن يتم استئناف النشاط الرياضي السعودي من جديد خلال الفترة المقبلة .





وتوقف الدوري السعودي في مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والذي تسبب في توقف النشاط في معظم دول العالم .





ويتصدر ترتيب جدول الدوري السعودي الهلال برصيد 51 نقطة، ويليه النصر في المركز الثاني.