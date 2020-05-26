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رياضة

قرار جديد من الاتحاد السعودي بشأن مباريات الدوري

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 05:58 ص
الاتحاد السعودي لكرة
الاتحاد السعودي لكرة القدم
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حسام الحارتي
اختارت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مدينة أبها، لإقامة معسكر داخلي لحكام الدوري السعودي للمحترفين، وذلك لمدة 12 يومًا، قبل استئناف النشاط الرياضي .

وطالبت لجنة الحكام بضرورة الالتزام بالتدريبات المنزلية، قبل التوجه لأبها من أجل خوض المعسكر الداخلي .

ومن المقرر أن يتم استئناف النشاط الرياضي السعودي من جديد خلال الفترة المقبلة .

وتوقف الدوري السعودي في مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والذي تسبب في توقف النشاط في معظم دول العالم .

ويتصدر ترتيب جدول الدوري السعودي الهلال برصيد 51 نقطة، ويليه النصر في المركز الثاني.

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