قرار جديد من الاتحاد السعودي بشأن مباريات الدوري

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مدينة أبها، لإقامة معسكر داخلي لحكام الدوري السعودي للمحترفين، وذلك لمدة 12 يومًا، قبل استئناف النشاط الرياضي .
وطالبت لجنة الحكام بضرورة الالتزام بالتدريبات المنزلية، قبل التوجه لأبها من أجل خوض المعسكر الداخلي .
ومن المقرر أن يتم استئناف النشاط الرياضي السعودي من جديد خلال الفترة المقبلة .
وتوقف الدوري السعودي في مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والذي تسبب في توقف النشاط في معظم دول العالم .
ويتصدر ترتيب جدول الدوري السعودي الهلال برصيد 51 نقطة، ويليه النصر في المركز الثاني.