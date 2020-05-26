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حوادث

مصرع شابين بحادث انقلاب سيارة بترعة المحمودية بمركز دمنهور

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 10:09 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهورى

لقي شابان مصرعهما، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بترعة المحمودية بطريق " زاوية غزال - دمنهور"، أمام كوبرى الزاوية وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور يفيد بوقوع انقلاب سيارة ترعة المحمودية.


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وبالإنتقال للمعاينة والفحص تبين إنقلاب سيارة توناية ونتج عن الحادث مصرع كلا من:" محمد توفيق محمد أمين" 38 سنة، " أحمد سمير مراد" 25 سنة،


وتم نقل الجثيين لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة..وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

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