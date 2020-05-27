تحسن الهضم.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكراوية؟

- أفضل الجهاز الهضمي

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- صحة الفم

فبذور الكراوية لها رائحة لاذعة ومذاق مر قليلًا من بذور الكمون، التأثير المشترك لهذين الخواص هو حقيقة أن وضع بضع بذور في الفم لبضع دقائق (وعدم مضغها) سيساعد على تقليل رائحة الفم الكريهة، سيجعلك هذا تشعر بالانتعاش كثيرًا وسيبعد حدوث أمراض اللثة أيضًا.



