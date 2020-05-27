حفر بهدف التنقيب.. تفاصيل إحباط عملية بحث عن الآثار شرق الإسكندرية

تمكنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية ، بالتنسيق مع أجهزة الأمن من ضبط وإيقاف أعمال حفر للتنقيب عن الآثار بشارع بن غزالة المتفرع من شارع مصطفى كامل، بنطاق حي شرق.





وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ، أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ذلك استمرارا لرصد ومتابعة المخالفات على مدار الساعة وإيقافها في المهد.





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ومن جانبها، أوضحت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق، أن الأعمال المخالفة عبارة عن حفر بهدف التنقيب عن الآثار مما أثر ذلك على العقار المجاور والذي تم وضعه في خطة فحص لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.





وأشارت في تصريح لها، إلى أنه تم إيقاف الأعمال في حينها وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، بحضور قوات شرطة ومباحث قسم رمل أول.





وحرر محضر إداري برقم 3758 لعام 2020م بقسم شرطة رمل أول، وسيتم تحويله للنيابة المختصة.