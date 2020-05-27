AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حفر بهدف التنقيب.. تفاصيل إحباط عملية بحث عن الآثار شرق الإسكندرية

الأربعاء 27/مايو/2020 - 08:33 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد عبد العزيز
تمكنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، بالتنسيق مع أجهزة الأمن من ضبط وإيقاف أعمال حفر للتنقيب عن الآثار بشارع بن غزالة المتفرع من شارع مصطفى كامل، بنطاق حي شرق.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ذلك استمرارا لرصد ومتابعة المخالفات على مدار الساعة وإيقافها في المهد.

أقرأ أيضا:

ومن جانبها، أوضحت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق، أن الأعمال المخالفة عبارة عن حفر بهدف التنقيب عن الآثار مما أثر ذلك على العقار المجاور والذي تم وضعه في خطة فحص لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وأشارت في تصريح لها، إلى أنه تم إيقاف الأعمال في حينها وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، بحضور قوات شرطة ومباحث قسم رمل أول.

وحرر محضر إداري برقم 3758 لعام 2020م بقسم شرطة رمل أول، وسيتم تحويله للنيابة المختصة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

نجاة وزير الدفاع اليمني من هجوم صاروخي للحوثيين في مأرب

بعد 38 عاماً .. ظهور نادر للفنان نعيم عيسي بائع القماش في ريا سكينة

بعد رفع الحظر.. مشاجرة حادة بين عشرات المصيفين على الشاطئ.. فيديو

حبس وغرامات.. كل ما تريد معرفته عن عقوبات مخالفات البناء

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض النيئ ؟

دعاء القنوت في صلاة الفجر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يمكن لـ مياه الشرب أن تزيد من مناعة الجسم؟

للرجال فقط..علامة باليد تحدد احتمالية إصابتك بكورونا

يشبه السكاكين.. طبيب عراقي مصاب بكورونا يتألم ويحذر مشاهديه.. فيديو