الخطوط السعودية تعلن تشغيل 60 رحلة داخلية يوميًا ابتداء من الأحد

أعلنت الخطوط السعودية عن جاهزيتها لاستئناف الرحلات الداخلية بين مطارات المملكة، ابتداء من الأحد المقبل، وذلك بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني.





وقالت الخطوط السعودية إن تشغيل الرحلات سيتم بمعدل 60 رحلة يوميًا في المرحلة الأولى، تشمل مطارات المملكة في الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، القصيم، تبوك، ابها، جازان، حائل، نجران.





وأوضحت أنه سيتم تشغيل جميع الرحلات الداخلية من وإلى مطار الملك عبدالعزيز عبر الصالة الجديدة رقم 1 مما يوفر المزيد من الخدمات.



