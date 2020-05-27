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أخبار العالم

الخطوط السعودية تعلن تشغيل 60 رحلة داخلية يوميًا ابتداء من الأحد

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:12 ص
الخطوط السعودية تعلن
الخطوط السعودية تعلن استئناف الرحلات الداخلية الأحد
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قسم الخارجي
أعلنت الخطوط السعودية عن جاهزيتها لاستئناف الرحلات الداخلية بين مطارات المملكة، ابتداء من الأحد المقبل، وذلك بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني.

وقالت الخطوط السعودية إن تشغيل الرحلات سيتم بمعدل 60 رحلة يوميًا في المرحلة الأولى، تشمل مطارات المملكة في الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، القصيم، تبوك، ابها، جازان، حائل، نجران.

وأوضحت أنه سيتم تشغيل جميع الرحلات الداخلية من وإلى مطار الملك عبدالعزيز عبر الصالة الجديدة رقم 1 مما يوفر المزيد من الخدمات.

وفي وقت سابق قررت السلطات في المملكة العربية السعودية تمديد صلاحية التأشيرات السياحية لمدة 3 أشهر دون مقابل مادي بالنسبة للسياح الموجودين بالمملكة، ممن انتهت تأشيراتهم خلال فترة تعليق الرحلات الجوية.
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