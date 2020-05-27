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عن نشر فيديوهات إعدام عشماوي.. أحمد العوضي: أين كانت الإنسانية عند قتل الضباط والجنود

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:24 ص
أحمد العوضى
أحمد العوضى
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حمزة شعيب
علق الفنان أحمد العوضي،  الذى جسد شخصية الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل الاختيار، عن انتقاد البعض لإذاعة فيديو إعدام الإرهابي هشام عشماوي.

وقال العوضي، خلال حواره  مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى،: "أين كانت الإنسانية عند قتل الضباط والجنود"، مضيفا: "أنا أول حد عرض فيديوهات عشماوي؛ لاني مجسد الشخصية".

وأكمل:" مينفعش يتكلموا عن الإنسانية وهما فاقدينها، موجها حديثه للجماعات الإرهابية:" هي دي الإنسانية؟.. اتفرجوا بقي وانتو ساكتين".
 
وأردف:" الإختيار مش مسلسل عادى كونه وطنيا وحقق نجاحا أنا نفسى مكنتش متخيله ..وهو خطوة تعد الأهم فى حياتى وبالتأكيد ما بعده غير ما كان قبله".

ونوه إلى أنه لن يقدم أدوار شر مرة أخر، مؤكدا:" ده آخر دور شر أقوم بيه مستحيل أكرر ده تانى لأنه موضوع صعب".
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