عن نجاحه في الاختيار.. أحمد العوضي: دعم ياسمين عبدالعزيز من أهم الأسباب

قال الفنان أحمد العوضي ، الذى جسد شخصية الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل الاختيار، إن الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت داعمة له، ومن أهم أسباب نجاحه في مسلسل الاختيار.





وتابع "العوضي" خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى، :" الحب دافع للنجاح فأنت تنجح به وله"، مضيفا:" زى ما الراجل بيكون سند للست؛ الست أيضا بتكون سند للراجل".





وأكمل أحمد العوضي:" دليل أن الحب يساهم في النجاح هو إجادة ياسمين ونجاحها في السباق الرمضاني ونجاحي أنا أيضا في دور عشماوي فكلا الطرفين نجحوا".





وأردف:" الإختيار مش مسلسل عادى كونه وطنى وحقق نجاح أنا نفسى ما كنتش متخيله ..وهو خطوة تعد الأهم فى حياتى وبالتأكيد ما بعده غير ما كان قبله".





ونوه إلى أنه لن يقدم أدوار شر مرة أخرى، مؤكدا:" ده آخر دور شر أقوم بيه مستحيل أكرر ده تانى لأنه موضوع صعب".