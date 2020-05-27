جرعة من الأمل والفرح.. نانسي عجرم الأكثر تداولا عبر تويتر

عن جد برافو على هالفكرة الجديدة والرائعة أخذتنا لمطرح تاني.. كتير حبيت

ذكية في اختياراتها، مبدعة في أعمالها واستثنائية في نجوميتها!

أدخلت لقلوبنا اليوم جرعة من الحب، الأمل والفرح