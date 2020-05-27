جرعة من الأمل والفرح.. نانسي عجرم الأكثر تداولا عبر تويتر

تصدرت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم تريند موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر بعد احيائها حفلا اون لاين امس الثلاثاء المواقف ثالث ايام عيد الفطر المبارك واحتلت نانسى عجرم المرتبة الرابعة كالاكثر تداولا
ودشن عدد كبير من رواد تويتر #نانسى_عجرم وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :
#نانسي_عجرم من أجمل الحفلات الي حضرت لها كانت جميلة و أنوثتها طغت عليها
عن جد برافو على هالفكرة الجديدة والرائعة أخذتنا لمطرح تاني.. كتير حبيت! #نانسي_عجرم
#نانسي_عجرم ذكية في اختياراتها، مبدعة في أعمالها واستثنائية في نجوميتها! أدخلت لقلوبنا اليوم جرعة من الحب، الأمل والفرح
#نانسي_عجرم أحلى لايڤ شافته عيني