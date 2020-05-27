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فن

جرعة من الأمل والفرح.. نانسي عجرم الأكثر تداولا عبر تويتر

الأربعاء 27/مايو/2020 - 08:12 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
تصدرت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم تريند موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر بعد احيائها حفلا اون لاين امس الثلاثاء المواقف ثالث ايام عيد الفطر المبارك واحتلت نانسى عجرم المرتبة الرابعة كالاكثر تداولا 

ودشن عدد كبير من رواد تويتر #نانسى_عجرم وجاءت ابرز التغريدات كالاتى : 

#نانسي_عجرم من أجمل الحفلات الي حضرت لها كانت جميلة و أنوثتها طغت عليها

عن جد برافو على هالفكرة الجديدة والرائعة أخذتنا لمطرح تاني.. كتير حبيت
❤
! #نانسي_عجرم

#نانسي_عجرم ذكية في اختياراتها، مبدعة في أعمالها واستثنائية في نجوميتها! أدخلت لقلوبنا اليوم جرعة من الحب، الأمل والفرح
Heart suit



#نانسي_عجرم أحلى لايڤ شافته عيني

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واحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا "أون لاين"، مساء امس الثلاثاء، ثالث أيام عيد الفطر من خلال قناتها الخاصة عبر موقع "يوتيوب" في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب "لايف" للحفاظ على التباعد الاجتماعي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشاركت النجمة اللبنانية نانسى عجرم مؤخرا، في شهر رمضان الماضى، من خلال غناء تتر مسلسل سكر زيادة للنجمتان نبيلة عبيد ونادية الجندى، والتي حملت اسم "عمرى"، وحققت نجاحا كبيرا، والمسلسل مأخوذ من فورمات أمريكى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.
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