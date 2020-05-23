الحلقة ٢٩من مسلسل سكر زيادة.. نادية الجندي تستعيد أموالها بعد تعرضها للنصب

شهدت أحداث الحلقة ٢٩ من مسلسل سكر زيادة ، تعرف كريمة " نبيلة عبيد" وعصمت " نادية الجندي" على شاب لبناني يدعى جمال يساعدهما في استعادة عصمت لاموالها بعد تعرضها لنصب هلى يد محامي.





يبدأ جمال في التخطيط لكيفية البحث عن المحامي النصاب ويلجأ الى اشخاص يساعدونه وبالفعل يصل الى منزل المحامي النصاب ويذهب برفقة رجال من اجل استعادة اموال عصمت.





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وتعثر كريمة وعصمت في الوصول إلى عكاشة في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت وهو متنكر في زي متسول لكي يبحث عن مساعدته لوليا " امل بوشوشة" التي نصبت عليه.





تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.





مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد ، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة ايوب، بيومي فؤاد ، مي الغيطي.