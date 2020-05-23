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فن

بصورة من كواليس سكر زيادة.. نادية الجندي توجه رسالة لفريق عمل المسلسل

السبت 23/مايو/2020 - 12:49 م
طاقم عمل سكر زيادة
طاقم عمل سكر زيادة
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة نادية الجندي صورة جديدة من كواليس مسلسل سكر  زيادة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت نادية الجندي فى الصورة بصحبة طاقم عمل مسلسلها الرمضاني "سكر زيادة".

وكتبت نادية الجندي تعليقا على الصورة:
 من كواليس #سكر_زيادة ⁦
شكرًا لكل العاملين وكل من عمل وشارك بالمسلسل

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شهدت أحداث الحلقة الـ 28 من مسلسل سكر زيادة تعرض عصمت "نادية الجندي" للنصب بعدما يخبرها رجل لبناني أن والدتها فوزية " سميحة" وريث قصر ثمنه 50 مليون جنيه. 

ويشترط الرجل لبيع القصر الحصول على 2 مليون قبل البيع ومليون جنيه بعد إتمام البيع، لكي تحصلان على الميراث على وعد بأنه سيعيد الأموال لهما وتقوم عصمت بجمع المبلغ بمساعدة كريمة  "نبيلة عبيد" وجميلة "هالة فاخر".

وتكشف الأحداث أن هذا المحامي كان نصابا ولا يوجد ورث وأنه أخذ الأموال وسافر، ووقتها تتشاجر معها "كريمة" وجميلة" وتتطالبانها بأموالهما.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.

مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد، ومي الغيطي.

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