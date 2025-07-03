التشكيل الكامل للجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة ميلود حمدي

أعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي تعاقده رسميًا مع المدرب ميلود حمدي، الفرنسي الجنسية ذو الأصول الجزائرية، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل، خلفًا للمدرب تامر مصطفى، الذي انتهى تعاقده مع الدراويش.

الجهاز الفني الجديد للفريق

يتكون الجهاز الفني الجديد من مجموعة من الكفاءات المتنوعة، حيث جاء التشكيل كالتالي:





ميلود حمدي: مديرًا فنيًا

حمادي صغير: مدربًا عامًا (بلجيكي الجنسية)

عبدالله الشحات: مدربًا مساعدًا

مروان سليماني: مخطط أحمال (تونسي الجنسية)

سيد السويركي: مدربًا لحراس المرمى

إنجازات ميلود حمدي





يُعد ميلود حمدي من المدربين أصحاب الخبرة الواسعة في القارة الإفريقية والعالم العربي. وقد نجح مؤخرًا في قيادة فريق يانج أفريكانز التنزاني لتحقيق الثنائية المحلية (الدوري والكأس)، ما عزز من سمعته كمدرب صاحب قدرات فنية متميزة.

سيرة فنية حافلة



سبق للمدرب الجزائري أن تولى تدريب عدة أندية بارزة، من بينها:





اتحاد العاصمة الجزائري

نهضة بركان المغربي

السالمية الكويتي

سانت موريس الفرنسي

شبيبة قسنطينة

شبيبة القبائل

الخالدية البحريني





رؤية مستقبلية لبناء فريق قوي

أكد مسؤولو النادي الإسماعيلي أن التعاقد مع حمدي يأتي في إطار خطة طويلة الأمد لبناء فريق قوي، سواء تم فتح باب القيد أم لا. وتهدف الإدارة إلى الاعتماد على العناصر الشابة والمواهب الصاعدة من قطاع الناشئين، مع توفير جهاز فني قادر على تطوير اللاعبين وقيادة الدراويش نحو موسم مميز



