مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات Vision Air من مولدوفا

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، الأربعاء، أولى رحلات شركة (Vision Air) القادمة من مطار كيشيناو عاصمة مولدوفا، وذلك بواقع سبع رحلات أسبوعيا، في إطار الافتتاح الرسمي لتشغيل هذا الخط الجديد الذي يعزز الربط الجوي مع أوروبا الشرقية ويدعم جهود تنشيط السياحة.

تقديم كافة التسهيلات اللازمة

وحرص فريق العلاقات العامة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لوصول الطائرة والركاب، حيث تم استقبالهم في أجواء ترحيبية بتوزيع الورود، بما يعكس حفاوة الاستقبال.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الطيران المدني لتعزيز شبكة الخطوط الدولية للمطارات المصرية، وتنشيط الحركة السياحية، ودعم خطط الدولة لزيادة التدفقات السياحية إلى المقاصد المختلفة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.