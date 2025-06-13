بعد ضرب إيران.. 5 رحلات أردنية تغادر مطار شرم الشيخ عقب هبوطها اضطراريا

أعلنت وزارة الطيران المدني، أن الـ 5 رحلات جوية التابعة لشركات طيران أردنية، التي استقبلها مطار شرم الشيخ الدولي صباح اليوم، غادرت إلى وجهاتها المقررة، وذلك بعد اتخاذ جميع الإجراءات التشغيلية والاحترازية اللازمة وتقديم كل أوجه الدعم المطلوبة، وفقًا لأعلى معايير السلامة الجوية الدولية.

وأوضحت أن ذلك في إطار المتابعة المستمرة لتطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة الإقليمية، بعد أن تم تحويل مسارها إلى المطار نتيجة الإغلاق المؤقت لبعض المجالات الجوية في المنطقة.

وألغت شركة مصر للطيران رحلاتها الجوية المتجهة اليوم إلى كل من أربيل وبغداد وعمان وبيروت؛ لحين فتح المجال الجوي وإعادة استئناف الحركة الجوية.

وأكدت وزارة الطيران المدني، انتظام الحركة الجوية بالمجال الجوي المصري وفي جميع مطارات الجمهورية، مشيرة إلى أنها تتابع تطورات الموقف أولًا بأول من خلال غرف العمليات المركزية وإدارة الأزمات، وذلك بالتنسيق الكامل مع مختلف الأجهزة والجهات المعنية بالدولة المصرية، فضلًا عن التنسيق المستمر مع الجهات الدولية المختصة لحين إعادة فتح المجالات الجوية لبعض الدول الجوار؛ في ظل متابعة دقيقة لكافة المستجدات الإقليمية والدولية.