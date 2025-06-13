مطار شرم الشيخ الدولي يستقبل عددا من الرحلات الجوية بعد تحويل مسارها

تابع الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عددًا من المرافق التشغيلية الحيوية، شملت مركز عمليات مطار القاهرة الدولي، ومركز العمليات بالشركة المصرية للمطارات، ومركز عمليات الملاحة الجوية، ومركز عمليات وزارة الطيران المدني، وذلك في ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة للوقوف على تطورات الموقف أولًا بأول، والاطمئنان على جاهزية هذه المرافق للتعامل مع أية مستجدات طارئة.

وأكدت وزارة الطيران المدني، أنها تتابع الموقف أولًا بأول من خلال غرف العمليات المركزية، وتواصل التنسيق المستمر مع الجهات المعنية محليًا ودوليًا، مع التأكيد على انتظام حركة التشغيل داخل المطارات المصرية والمجال الجوي المصري، وفقًا لمعايير السلامة الجوية.

واستقبل مطار شرم الشيخ الدولي، عددًا من الرحلات الجوية التي تم تحويل مسارها، بعد تعديل 5 شركات طيران أردنية وجهات طائراتها، والهبوط في مطار شرم الشيخ، نتيجة الإغلاق المؤقت لبعض المجالات الجوية في المنطقة.

ونسقت إدارة مطار شرم الشيخ، مع الشركات؛ للتأكيد على التعامل مع الركاب بشكل لائق، ووفقًا للقياسات العالمية في هذا الشأن، وذلك لحين استقرار الأوضاع واستئناف رحلاتهم.



وأعلنت شركة "إير كايرو" أيضًا، تأجيل رحلاتها الجوية المتجهة من مطارات شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب وأسيوط، إلى عمّان؛ لحين فتح المجال الجوي وإعادة استئناف الحركة.

كما جرى تعليق تشغيل بعض الرحلات الجوية المتجهة إلى كل من الأردن والعراق ولبنان، في إطار إجراءات السلامة الاحترازية، وذلك لحين إعادة انتظام التشغيل بالمجالات الجوية.