قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذيرات عاجلة من الأرصاد.. حالة الطقس اليوم السبت 14 يونيو 2025
يمزج بين مسيرتها وحضارة مصر.. مديحة حمدي تعلن عن فيلم عن حياتها | خاص
أخبار الوادي الجديد| ميكنة صندوق استصلاح الأراضي.. و107مستفيدين من قرعة تسمين الماشية
ولي العهد السعودي يبحث مع ماكرون وميلوني التصعيد بين إسرائيل وإيران
ما هي صيغة دعاء القنوت ومتى يقال؟.. الإفتاء تحدد كلماته وأفضل وقت له
حمادة هلال وسبايسي ميكس يتألقون في حفل القاهرة الجديدة | صور
طريقة عمل اللحمة بالبرقوق
أول جلسة لمعارضة نجل محمد رمضان على إيداعه فى دار رعاية.. الخميس
تحذير عاجل من الأرصاد: شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
المالية: تبكير صرف مرتبات شهر يونيو إلى هذا الموعد
هلال سالم: الزمالك يتمتع بشعبية جارفة في الإمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مطار شرم الشيخ الدولي يستقبل عددا من الرحلات الجوية بعد تحويل مسارها

مسارات المطارات والطيران بمصر
مسارات المطارات والطيران بمصر
ايمن محمد

تابع الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عددًا من المرافق التشغيلية الحيوية، شملت مركز عمليات مطار القاهرة الدولي، ومركز العمليات بالشركة المصرية للمطارات، ومركز عمليات الملاحة الجوية، ومركز عمليات وزارة الطيران المدني، وذلك في ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة للوقوف على تطورات الموقف أولًا بأول، والاطمئنان على جاهزية هذه المرافق للتعامل مع أية مستجدات طارئة.

وأكدت وزارة الطيران المدني، أنها تتابع الموقف أولًا بأول من خلال غرف العمليات المركزية، وتواصل التنسيق المستمر مع الجهات المعنية محليًا ودوليًا، مع التأكيد على انتظام حركة التشغيل داخل المطارات المصرية والمجال الجوي المصري، وفقًا لمعايير السلامة الجوية.

واستقبل مطار شرم الشيخ الدولي، عددًا من الرحلات الجوية التي تم تحويل مسارها، بعد تعديل 5 شركات طيران أردنية وجهات طائراتها، والهبوط في مطار شرم الشيخ، نتيجة الإغلاق المؤقت لبعض المجالات الجوية في المنطقة.

ونسقت إدارة مطار شرم الشيخ، مع الشركات؛ للتأكيد على التعامل مع الركاب بشكل لائق، ووفقًا للقياسات العالمية في هذا الشأن، وذلك لحين استقرار الأوضاع واستئناف رحلاتهم.
 

وأعلنت شركة "إير كايرو" أيضًا، تأجيل رحلاتها الجوية المتجهة من مطارات شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب وأسيوط، إلى عمّان؛ لحين فتح المجال الجوي وإعادة استئناف الحركة.

كما جرى تعليق تشغيل بعض الرحلات الجوية المتجهة إلى كل من الأردن والعراق ولبنان، في إطار إجراءات السلامة الاحترازية، وذلك لحين إعادة انتظام التشغيل بالمجالات الجوية.

جنوب سيناء شرم الشيخ تحويل مسارات الطيران مطارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تستمر 4 ساعات.. تحذير من ظاهرة جوية تضرب البلاد غدا

تستمر 4 ساعات.. تحذير من ظاهرة جوية تضرب البلاد غدا

1000 جنيه قفزة مفاجئة.. الجنيه الذهب يشتعل بعد ضربة إسرائيل وعيار 21 يسجل أرقامًا تاريخية

1000 جنيه قفزة مفاجئة.. الجنيه الذهب يشتعل بعد ضربة إسرائيل وعيار 21 يسجل أرقامًا تاريخية

سعر الدولار اليوم في مصر 13/6/2025.. كم بلغ بالبنوك؟

سعر الدولار اليوم في مصر 13/6/2025.. كم بلغ بالبنوك؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء الأحياء لـ2 ثانوي وإضافة مادة "التاريخ الوطني؟|التعليم تكشف الحقيقة

مطار القاهرة

توجيه حكومي.. مطار القاهرة يخلي أكثر من 10 آلاف حقيبة وطرد من المخازن| شاهد

توجيهات رئاسية بشأن القيمة الإيجارية.. هل اقترب قانون الإيجار القديم من الحسم؟

توجيهات رئاسية بشأن القيمة الإيجارية.. هل اقترب قانون الإيجار القديم من الحسم؟

الفنانة ملك أحمد زاهر

الدكاترة مش عارفين عندي إيه | ملك زاهر توجّه رسالة مؤثرة لمتابعيها

زلزال

زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب السعودية والخليج العربي

ترشيحاتنا

جامعة عين شمس

رسالة ماجستير تكشف تأثير الجينات على فعالية الدواء في علاج السكر.. لأول مرة

مطار القاهرة

توجيه حكومي.. مطار القاهرة يخلي أكثر من 10 آلاف حقيبة وطرد من المخازن| شاهد

الدكتور عمرو زكريا حمودة

مصر تشارك في بناء القدرات ونقل التكنولوجيا لأفريقيا بمؤتمر الأمم المتحدة للمحيط بفرنسا

بالصور

حمادة هلال وسبايسي ميكس يتألقون في حفل القاهرة الجديدة | صور

حمادة هلال
حمادة هلال
حمادة هلال

طريقة عمل اللحمة بالبرقوق

عمل اللحمة بالبرقوق
عمل اللحمة بالبرقوق
عمل اللحمة بالبرقوق

طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش زي المحلات بخطوات بسيطة

طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش
طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش
طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش

النقابات الفنية تشكر جبار جودي بعد مساعدة إلهام شاهين وهالة سرحان بالعراق

الهام شاهين وهالة سرحان
الهام شاهين وهالة سرحان
الهام شاهين وهالة سرحان

فيديو

اسما شريف منير

أسما شريف منير: كل ست حرة وعيب نحاكم الناس من بلكونة أخلاقنا الشخصية

فضل شاكر

الحب وبس .. فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه

أنغام

هو انت مين.. أنغام تبدأ حفلها في مدينة الخبر السعودية

نور عمرو دياب

بعد ما غنلها صدقنى خلاص بصوته .. حبيب نور ابنة الهضبة الغامض يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي: غزة وكييف.. صراعان في مرآة واحدة

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب : إيران وكر الجواسيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل يُشعل ترامب حربًا أهلية في أمريكا

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منحوتب الثاني

المزيد