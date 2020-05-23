بـ بنطلون مقطع.. نادية الجندى تطل على متابعيها

نشرت الفنانة نادية الجندى
، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة.
وظهرت بها نادية الجندى
، بملابس انيقة خطفت بها الانظار مرتدية بنطلون اسود مقطع من الركبة و شميز باللون الابيض وهو ما ابرز عن جمالها وأناقتها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نادية الجندى
فى الماكياج على الألوان الترابية التى تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم.
وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تبرز جمال أنوثتها.
واختارت مجموعة من الأكسسوارات الذهبية، عبارة عن قرط ناعم حول الرقبة.