AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ بنطلون مقطع.. نادية الجندى تطل على متابعيها

السبت 23/مايو/2020 - 03:46 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
نشرت الفنانة نادية الجندى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة  جذابة.

وظهرت بها نادية الجندى، بملابس انيقة خطفت بها الانظار مرتدية بنطلون اسود مقطع من الركبة و شميز باللون الابيض وهو ما ابرز عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نادية الجندى فى الماكياج على الألوان الترابية التى تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم.

وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تبرز جمال أنوثتها.

واختارت مجموعة من الأكسسوارات الذهبية، عبارة عن قرط ناعم حول الرقبة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ الألوان الناعمة.. ولاء الشريف تبهر متابعيها بإطلالة كلاسيكية أنيقة

بـ إطلالة كلاسيكية وعقد ملون.. هنا الزاهد تتألق فى أحدث ظهور لها.. شاهد

فستان أبيض مكشوف.. نسرين أمين فى إطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. شاهد

بـ الأسود الناعم.. ريهام حجاج بإطلالة كاجوال تبهر متابعيها

بشعر غجرى.. ريهام حجاج تخطف الأنظار بالأسود

بتسريحة غريبة واكسسوارات لافتة.. هنا شيحا بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

ترشيحاتنا

حكم صيام الست من شوال قبل قضاء فوائت رمضان .. دار الإفتاء تجيب

بعد ظهوره ضمن أحداث "الاختيار".. شاهد حوار الناجي الوحيد من حادث الواحات

مواقيت صلاة عيد الفطر في جميع محافظات الجمهورية

مذيعة بريطانية تروي تجربتها بعد التوقف عن استخدام الشامبو 6 أسابيع.. فيديو

أخبار الفن.. حقيقة وفاة النجمة اللبنانية فيروز.. لحظة إعدام الإرهابي هشام عشماوي في الاختيار

خلال 24 ساعة.. أكثر من 1200 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بنطلون مقطع.. نادية الجندى تطل على متابعيها

شاهد.. صور لـ حيوانات تشبه أصحابها بشكل غريب

تسريب جديد يكشف عن فورد برونكو 2021 .. صور