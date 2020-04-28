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مرأة

بملابس ضيقة.. نادية الجندي تفاجئ الجمهور بإطلالة شبابية

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:15 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
حرصت الفنانة  نادية الجندى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصور جديدة لها من كواليس تصوير مسلسلها في  رمضان 2020.


تألقت نادية الجندى فى الصور بإطلالة شبابية، وارتدت بنطلونا باللون الأبيض الضيق ونسقت معه سويت شيرت باللون الفضى اللامع ، وقد كشفت هذه الإطلالة عن رشاقتها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نادية الجندى على خصلات شعرها الأشقر المنسدل على كتفيها، وارتدت نظارة شمس ذات إطار بنى متناسقه مع وجهها، فيما اختارت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية.
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