بملابس ضيقة.. نادية الجندي تفاجئ الجمهور بإطلالة شبابية

حرصت الفنانة نادية الجندى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصور جديدة لها من كواليس تصوير مسلسلها في رمضان 2020.
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حلقة جديدة بعد قليل من #سكر_زيادة 🥰♥️ علي قناتي #دبي و #mbc_مصر الساعه ٩ م بتوقيت القاهرة علي قناة #mbc_masr2 الساعه ١٠ م بتوقيت القاهرة يارب تعجبكم 🙏🏻 وفي انتظار تعليقاتكم بعد الحلقه الصور من تصوير الموهوب : @lame33_ #نادية_الجندي @mbcmasrtv @mbc_masr2 @dubaitv
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