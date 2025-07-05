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عقب فتح باب الترشح للانتخابات.. عصام هلال: تغليب المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عقب فتح باب الترشح للانتخابات.. عصام هلال: تغليب المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
قسم التوك شو

قال النائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ، إنه خلال ساعات سيتم الإعلان عن قوائم الترشح لمجلس الشيوخ لائتلاف القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الخلاصة” والمذاع عبر قناة “المحور” أن مجلس الشيوخ أدى دوره في الحياة التشريعية والنظام الدستوري المصري والنظام القانوني.

تغليب المصلحة الوطنية 

وأشار إلى أن الجميع اتفق على تغليب المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار آخر، كما أن حزب مستقبل وطن منذ انطلاق فاعليات الانتخابات رفع شعار التشاركية لا المغالبة، وتغليب المصلحة الوطنية حتى لو كان ذلك على حساب الحزب.

وأكد على أن كل حزب من أحزاب القائمة متمسك ببرنامجه حتى لو كان في جبهة المعارضة، ولكن ذلك لا يدعو إلى الخلاف، فالجميع متفق على قضية واحدة وهي هوية الوطن.

مجلس الشيوخ الترشح لمجلس الشيوخ القائمة الوطنية عصام هلال النائب عصام هلال

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