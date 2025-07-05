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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

السبب الخفي للقلب والجلطات.. معلومات ماتعرفهاش عن تحليل الهوموسيتين والاستعداد له

تحليل الهوموسيستين
تحليل الهوموسيستين
اسماء محمد

الهوموسيستين عبارة عن حمض أميني يستخدمه جسمك لصنع البروتينات ويؤثر على الحسم بشكل كبير وقد يتسبب في الجلطات والسكتات القلبية عن اختلال نسبته.

مخاطر اختلال الهوموسيتين 

ووفقا لما جاء في موقع medlineplus عادةً ما تكون مستويات الهوموسيستين لديك منخفضة لأن جسمك يستخدم فيتامين ب12، وفيتامين ب6 ، وحمض الفوليك  لتفكيك الهوموسيستين بسرعة وتحويله إلى مواد أخرى يحتاجها جسمك ويكون ارتفاع مستويات الهوموسيستين في دمك علامة على وجود خلل في هذه العملية أو نقص في بعض فيتامينات ب.

إذا لم يتم تكسير الهوموسيستين، فقد يتراكم في الشرايين (الأوعية الدموية التي تحمل الدم الغني بالأكسجين من القلب والرئتين إلى الجسم). 

هذا لا يؤدي فقط إلى تلف الشرايين، بل يزيد من خطر تكوّن جلطات الدم و يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى .

السكتة القلبية

ماذا يحدث أثناء تحليل الهوموسيستين

سيأخذ أخصائي الرعاية الصحية عينة دم من وريد في ذراعك باستخدام إبرة صغيرة و بعد إدخال الإبرة، تُجمع كمية صغيرة من الدم في أنبوب اختبار أو قارورة و تشعر بوخزة خفيفة عند دخول الإبرة أو خروجها و يستغرق هذا عادةً أقل من خمس دقائق.

ماذا تحتاج قبل التحليل

قد تحتاج إلى الصيام  (عدم تناول الطعام أو الشراب) لمدة 8-12 ساعة قبل إجراء فحص الهوموسيستين و قد تؤثر بعض الأدوية والمكملات الغذائية على نتائج الفحص لذا، أخبر طبيبك بجميع الأدوية والمكملات الغذائية التي تتناولها، وخاصةً فيتامين ب ولكن لا تتوقف عن تناول أي أدوية إلا إذا نصحك طبيبك بذلك.

فيتامين ب 12

هل هناك أي مخاطر للتحليل 

مخاطر فحص الدم ضئيلة جدًا وقد تشعر بألم خفيف أو كدمة في موضع إدخال الإبرة، لكن معظم الأعراض تزول بسرعة.

ازاى تفهم نتائج تحليل الهوموسيتين 

قد يكون ارتفاع مستوى الهوموسيستين علامة على:

أنت لا تحصل على ما يكفي من فيتامين ب12 أو حمض الفوليك في نظامك الغذائي.

 ومن المرجح أن تحتاج إلى المزيد من الفحوصات لاستبعاد أو تأكيد تشخيص بيلة الهوموسيستين ويمكن ان يكن لديك خطر أكبر للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية أو اضطرابات الأوعية الدموية الأخرى.

قد تحدث مستويات الهوموسيستين الأعلى من المعدل الطبيعي مع حالات أخرى، مثل هشاشة العظام ، أو مرض الكلى المزمن ، أو قصور الغدة الدرقية ، أو الفصام ، أو مرض الزهايمر ، أو أنواع أخرى من الخرف .

الكلى

أشياء تؤثر على نتيجة التحليل 

إذا كانت مستويات الهوموسيستين لديك مرتفعة، فهذا لا يعني بالضرورة إصابتك بحالة طبية تستدعي العلاجقد تتأثر نتائجك بما يلي:

عمرك فقد ترتفع مستويات الهوموسيستين مع تقدمك في العمر.

جنسك فعادةً ما يكون لدى الذكور مستويات هوموسيستين أعلى من الإناث، ولكن مستوياته لدى الإناث تزيد بعد انقطاع الطمث .

التدخين .

الهوموسيتين تحليل الهوموسيتين مخاطر اختلال الهوموسيتين الجلطة خطوات تحليل الهوموسيتين طريقة تحليل الهوموسيتين القلب النوبة القلبية فيتامين ب صيام تحليل الهوموسيتين

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