ننشر أسماء المصابين الـ 14 في حادث انقلاب ميكروباص بالدقهلية

حصل "صدى البلد"على أسماء المصابين ال14 إثر وقوع حادث انقلاب ميكروباص بالأراضى الزراعية على طريق اجا.-ميت غمر وهم:
ليلي السيد عبدالوهاب 50 عاما مقيمة الزقازيق واصابتها اشتباه كسر بالعمود الفقري والضلوع.
أسماء المصابين فى حادث الدقهلية
- أم هاشم حسين محمد 55 عاما مقيمة منيا القمح وإصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر.
- عبير على فريد علي 50 عاما مقيمة ميت غمر وإصابة باشتباه كسر بالقدم اليمنى.
- عبدالحميد حمدي محمد السيد 33 عاما مقيم ابوحماد شرقيه
مصاب بجرح بالساعد الايسر حوالي 20سم وكدمات بالجسم.
- صفاء خليل حبيشه عطوة 50 عاما مقيمة بلبيس مصابه باشتباه كسر بالفقرات العنقية.
- أيمن عماد مصطفى ابراهيم 27 عاما مقيم بلبيس ومصاب اشتباه خلع بالكتف الأيسر.
- حسن احمد كامل محمود 30 عاما مقيم بلبيس و مصاب بكدمات بالكتف الايمن .
- نجلاء أحمد إبراهيم 30 عاما مقيمة بلبيس ؛ مصابه كدمات بالصدر.
- دعاء احمد ابراهيم احمد 32 عاما مقيمة بلبيس مصابة كدمات بالوجه والقدم اليمني.
- أسماء محمد محمود 26 عاما مقيمة منيا القمح مصابة كدمات وسحجات بالجسم .
- يوسف كمال مصطفى ابراهيم 18 عاما مقيم بلبيس ومصاب اشتباه خلع بالكتف الأيسر .
- سيف جمال مصطفى ابراهيم 14 عاما مقيم بلبيس مصاب اشتباه كسر بالضلوع .
- تيم احمد محمد المنسي 4 أعوام مقيم ميت غمر مصاب كدمات وسحجات بالجسم .
- كيان ابراهيم احمد عامان مقيمة منيا القمح كدمات بالجسم.