مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارتين ملاكي بالدقهلية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر إثر اصطدام سيارتين ملاكي على طريق (المنصورة - المحلة) أمام مدارس رويال بنطاق مركز طلخا محافظة الدقهلية.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجده يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى على طريق (المنصورة - المحلة) أمام مدارس رويال "انتقل ضباط مباحث طلخا وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي مما تسبب فى مصرع "عمر أحمد محمد 40 عاما، ومقيم المحلة الكبرى، وإصابة محمد أحمد السعيد 19 عاما، ومقيم طلخا بكسر بالساق اليمنى وتم نقل الجثةالى المستشفى الدولى والمصاب الى التخصصى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.

