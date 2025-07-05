مصدر طبي بالدقهلية: الهيكل العظمي بمياه جمصة ليس لغريق رأس البر

أكد مصدر طبي بالدقهلية، أن الجثه التي عثر عليها بمياه بحر جمصه وهي عبارة عن هيكل عظمي بعد الفحص والتحري وسؤال اسرة الفقيد احمد حمدي تبين ان الجثة ليست للشاب وانها لشخص في الاربعينات من عمره، وان الشاب الفقيد والذي مر على رحيله 13 يوما لم يتم العثور على جثته حتى الآن.

وكانت قوات الانقاذ النهرى بجمصة قد عثرت على جثة عبارة عن هيكل عظمي بمياه بحر جمصة بمحافظة الدقهلية.



حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة لشاب عبارة عن هيكل عظمي بمياه بحر جمصة، وتم نقلها الى مستشفى جمصة.



كانت هناك شكوك أنها لشاب يدعى أحمد حمدي مقيم الحوال بالسنبلاوين وغرق في مياه بحر رأس البر منذ 13 يوما وفقد الغواصون الأمل في العثور عليه.

وتم نقل الجثة المعثور عليها الى ثلاجة الموتى بجمصة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.