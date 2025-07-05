سقطا من على سقالة بالرابع.. مصرع عاملين في إحدى المناطق بالدقهلية

لقى عاملان مصرعهما إثر سقوطهما من علو بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية .

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطه النجدة يفيد بمصرع عاملين عقب سقوطهما من الدور الرابع من على سقاله بشارع عبد السلام عارف بمدينه المنصورة .



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث، وتبين مصرع إسلام رجب عبدالمنعم 35 عاما مقيم كفر الشيخ ، واصيب بنزيف بالمخ واشتباه كسر بقاع الجمجمة واخر مجهول الهوية 60 عاما واصيب بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة.



تم نقل الجثتين الى مشرحه مستشفى المنصوره الدولي وجار البحث وكشف هوية العامل الثاني، وتم تحرير المحضر اللازم لاخطار النيابة العامة.

