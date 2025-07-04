مصرع فتاة وإصابة آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

لقيت فتاة مصرعها وأصيب 3 أشخاص آخرون إثر وقوع حادث تصادم أتوبيس انحرف عن مساره وصدمهم أثناء تواجدهم أمام منطقة العرشة بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أمام منطقة العرش بمدينة ميت غمر ووقوع مصابين.

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة ميت غمر إلى موقع الحادث وتبين اصطدام اتوبيس بعدد من الأشخاص حيث انحرف عن مساره.

وهرعت سيارات الإسعاف الى مكان الحادث وتبين مصرع نيرة احمد عبدالمنعم 14 عاما مقيمة الزقازيق أصيبت بكسر بقاع الجمجمة، ونزيف.

وتبين ايضا إصابة كل من يحيى شفيق 40 عاما مقيم كوم النور و أصيب بجرح قطعي اعلى العين وكدمات ؛ رقية محمد عبدالمنعم عربي 15عاما مقيمة الزقازيق ، مصابة بكدمات وعزت محمد عبد الفتاح 16عاما، عامل مصاب بجرح قطعي بالوجه وفروة الرأس وكدمات.

تم نقل الفتاة والمصابين الى مستشفى ميت غمر وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.