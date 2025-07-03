إصابة طالب بلجنة بثانوية الدقهلية بارتفاع فى السكر الخميس 03/يوليو/2025 - 01:11 م 7/3/2025 1:11:14 PM طباعة شارك ارشيفية همت الحسينى أصيب طالب داخل لجنةمدرسة حسن الزيات الإعدادية بارتفاع فى السكر أثناء أدائه الامتحانحيث أصيب محمد رجائي حسين 18 عاما مقيم طلخا ارتفاع بالسكر وتم نقله الى مستشفى الطوارئ.إصابة طالبتين أثناء أدائهما امتحان الكيمياء بالدقهليةإصابة 3 أشخاص إثر انفجار ضغط هواء بأحد المصانع بالدقهليةحملة بالدقهلية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمخالفات المروريةإصاية شخصين في حادث تصادم بالدقهليةوشهدت لجنة مدرسة نبروه الفندقية إصابة طالبة تدعى ريهام م ح 18 عاما مقيمة كفر الجنينه بنبروه بضيق بالتنفس وتم نقلها إلى مستشفى نبروه للعلاج. كما أصيبت طالبة بهبوط حاد بمدرسة جيهان السادات بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية. طباعة شارك الدقهلبة طلخا الثانوية العامة