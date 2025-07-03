إصابة 3 أشخاص إثر انفجار ضغط هواء بأحد المصانع بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص بإصابات خطيره إثر انفجار ضغط هواء منذ قليل داخل مصنع باجا بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية امن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانفجارضغط هواء داخل مصنع الطيب باجا ما أسفر عن إصابة شخصين بإصابات متفرقة.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة كل من وهيب فتحى عبده مبروك زيدان 50 عامًا مقيم سمنود غربية مصاب بجرح متهتك بالساق اليسرى وقدرى عطية عبد الوهاب 45 عامًا برج النور

مصاب بكسر بالساق اليسرى.

كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومحمد عبد المجيد بدر الدين27 عامًا مقيم أجا حروق من الدرجة الثالثة بجميع الجسم وتم بتر بالقدمين.. تم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ.

وجار تحرير المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة.

