الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تعدى أشخاص على سيدة بالضرب بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله تعدى مجموعة من الأشخاص على سيدة بالضرب بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19/6 حدثت مشاجرة بين كل من طرف أول السيدة الظاهرة بالمقطع المشار إليه"، وشقيقيها "إثنين منهم مصابان بكدمات متفرقة" ، وطرف ثان 3 أشخاص "أحدهم مصاب بسحجة بالوجه" - لإثنين منهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية.. تعدى خلالها كلا الطرفان على بعضهما لوجود خلافات حول الجيرة ولهو الأطفال محدثين الإصابات المنوه عنها.

تم ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.